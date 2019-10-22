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    عقد اجتماع بين رئيسي روسيا وتركيا في سوتشي

    ٢٢.١٠.٢٠١٩ [١٧:٣٧]

    موسكو، 22 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    عقد اجتماع بين رئيسي روسيا وتركيا فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان في سوتشي.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه من المتوقع مناقشة تسوية النزاع السوري خلال المفاوضات بين رئيسي كلا البلدين.

    صرح مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية يوري أوشاكوف للصحفيين بأن الرئيسين سيناقشان الوضع في هذا البلد على خلفية العمليات العسكرية التركية في سوريا في إطار اللقاءات الشخصية الثامنة خلال هذا العام.

    AZERTAG.AZ :عقد اجتماع بين رئيسي روسيا وتركيا في سوتشي
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