إعلان أسماء أعضاء المنتخب الأذربيجاني الذين سيقابلون مع مولدوفا

باكو، 22 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

أعلنت أسماء أعضاء المنتخب الأذربيجاني لكرة القدم تحت 16 عاما الذين سيقابلون مع نظيرهم المولدوفي ضمن المعسكر التدريبي في مولدوفا في الفترة ما بين 22 - 25 أكتوبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اتحاد أذربيجان لكرة القدم أنه سيشارك في المباراتين الوديتين أرتوغرول قولويف (قاراباغ) ورحمان محمدوف (سومقايت) ونجاة قولويف (سبائيل) وبايرام نجعف علييف (باختاكور) وواصف فرجوف (قاراباغ) ونريمان أخوند زاده (قاراباغ) وقوربان سفروف (كشله) وفارض خير اللهيف (نفط جي) وأميل سليمانوف ونوغاي رشيدوف (غابالا) وناهض تانريوردييف (قاراباغ) وناميق شاميلوف وإبراهيم رمضانوف (غابالا) وألخان زين العابدين زاده (صباح) وآمين قارايف (قاراباغ) ومحمود أغاييف (زيره) وفير الدين عبد اللهيف (صباح) وخيال علييف (سبائيل) وأغاداداش ساليانسكي وأيخان سليمانلي (نفط جي).