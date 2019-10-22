الإمارات تفرج عن 700 مليون دولار من أموال إيران المجمدة
AzerTAg.az
٢٢.١٠.٢٠١٩ [١٨:١٨]
طهران، 22 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
أفرجت الإمارات العربية المتحدة عن 700 مليون دولار من أموال إيران المجمدة في بنوك دبي وأبوظبي.
أفادت وكالة أذرتاج أن الإمارات تعمل على إعادة علاقاتها مع طهران. أشاد رئيس الإدارة الرئاسية الإيرانية محمود فايزي بالخطوة الإماراتية وقال إن إيران مستعدة دائما للتفاوض مع جيرانها المباشرين.
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