وزير الدفاع الاذربيجاني يلتقي نظيره الصيني في بكين

بكين، 22 أكتوبر، (أذرتاج).

التقى وزير الدفاع الاذربيجاني الفريق أول ذاكر حسنوف مع نظيره الصيني الفريق أول وي فنغ خه وذلك على هامش زيارته الحالية الي الصين.

افاد مراسل وكالة (أذرتاج) من بكين بأن وزير الدفاع الصيني وي فنغ خه قال في اللقاء إن العلاقات بين بلاده وأذربيجان لها تاريخ قديم منوها بأن العلاقات الصينية الأذربيجانية تشهد نموا في زمننا الحاضر وفق مصالح الشعبين. وذكر أن مبادرة "الحزام والطريق" التي أطلقها الرئيس الصيني قد هيأت إمكانيات جديدة للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات مستذكرا بكل الامتنان مشاركة الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في مؤتمر دولي انعقد في 2 ابريل الماضي في الصين تحت عنوان "الحزام والطريق.

وتحدث وزير الدفاع الصيني عن التعاون بين البلدين في المجال العسكري مضيفا أن الزيارات المتبادلة للعسكريين تساهم في هذا الامر.

وكرر وي فنغ خه دعم بلاده لوحدة أراضي أذربيجان وسيادتها.

ومن جهته أعرب وزير الدفاع الاذربيجاني الفريق أول زاكر حسنوف عن شكره لنظيره الصيني علي الدعوة الموجهة له لزيارة الصين مشيرا الي أن علاقات الصداقة التاريخية بين الشعبين تلعب دورا مهما في تطوير العلاقات بين البلدين. وأشار الوزير الي تكثيف تبادل الزيارات الرفيعة المستوى بين البلدين في الآونة الأخيرة منوها بأن مشاركة الرئيس الاذربيجاني في مؤتمر "الحزام والطريق" في شهر ابريل الماضي تدل على أن أذربيجان بلد مهم في هذا المشروع الكبير.

وعبر وزير الدفاع زاكر حسنوف عن خالص شكره للجانب الصيني علي دعمه الدائم لوحدة أراضي أذربيجان وسيادتها مضيفا الي أن أذربيجان هي الأخرى تدعم بالكامل سياسة الصين الموحدة.

وشهد اللقاء بحث آفاق تطوير التعاون في المجالات العسكرية والعسكرية الفنية والتعليم العسكري والقضايا ذات الاهتمام المشترك. كما اكد الجانبان علي ضرورة تعزيز قاعدة الاتفاقيات لتوسيع التعاون العسكري بين البلدين.

ثم تفقد الوزيران والمسؤولون الرسميون معرض مكرس للذكرى الـ 70 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.