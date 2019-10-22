سومغاييت، 22 أكتوبر، أترابره رضاييفا، أذتاج يعمل "مجمع سومغاييت للصناعات الكيماوية" (Sumgait Chemical Industrial Park) لوزارة الاقتصاد والتي تبلغ مساحتها 508.14 هكتار على أساس البرامج طويلة الأجل والمنهج الذي يضمن استدامة النمو الاقتصادي. يتم بناء مصانع جديدة في ساحة المجمع. صرح نائب وزير الاقتصاد نيازي سفروف لوكالة أذتاج بأن بناء مصنع الزجاج (AzerFloat) في أراضي "مجمع سومغاييت للصناعات الكيماوية" سينتهي في العام القادم. وأشار نيازي سفروف إلى أنه تم استثمار82 مليون دولار في هذا المشروع

AZERTAG.AZ : بناء مصنع إنتاج اللوحات الزجاجة في مجمع سومغاييت للصناعات الكيماوية العام المقبل

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