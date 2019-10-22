نشر المقال التحليلي لرئيس مجلس الإدارة لأذرتاج في العديد من وسائل الإعلام الأجنبية البارزة

باكو، 22 أكتوبر، أذرتاج

نشر رئيس مجلس الإدارة لأذرتاج ورئيس منظمة وكالات الأنباء لدول أسيا والمحيط الهادي (OANA) أصلان أصلانوف مقالاً تحليلياً بعنوان "الوراثة في السياسة: 26 عاماً تغير مصير أذربيجان ومنظرها" وقد أثار المقال اهتمام عدد من وسائل الإعلام الأجنبية.

خصص كل من صحيفة “Eurasia Hoy” الصادرة في الولايات المتحدة باللغة الإسبانية والتي لها جمهور حاشد من القراء وصحيفة “China Daily” الصادرة في الصين ب100 مليون نسخة وبوابات “Rossiya Onlayn” الروسية و“Türkelpress” الكازاخستانية و“Fakt.org” الأوكرانية و“Berlinerpress” الألمانية و“Amosnews” و“News 24” الرومانية و“24news” الجورجية و“Tnews” الأوزباكية ومركز BİLGESAMالتركي للدراسات وغيرها من المراكز التحليلية مكانة وسعة في مواقعها في الإنترنيت لهذا المقال.

تجدر الإشارة إلى ان المقال يحتوي على تحليل تطور أذربيجان في السنوات الـ26 الماضية بعد عودة الزعيم العظيم حيدر علييف إلى الحكم في يونيو 1993، في حين كانت تسود الفوضى والأزمة السياسية والاقتصادية العميقة والمواجهة المدنية وعدم الاستقرار في أذربيجان. يشار إلى أن الابن البار للشعب الأذربيجاني حيدر علييف، تولى إدارة الدولة في الأوقات الصعبة وأنقذ بلده من خطر فقدان استقلال الدولة وضمن الاستقرار الاجتماعي والسياسي بفضل حكمته ومواهبه الإدارية. تتميز فترة الـ 26 عاماً هذه والتي هي صفحة جديدة في تاريخ أذربيجان بنمو لا مثيل له في جميع مجالات الحياة.

يزود المقال الذي يحدث تصوراً واضحاً عن وراثية العقيدة الوطنية السياسية لأذربيجان القراء بمعلومات عن مواصلة النهج الإستراتيجي الذي وضع أساسه حيدر علييف من قبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف بنجاج وعن نتائجه الواقعية.

يحتوي المقال على الحديث المفصل عن التقدم غير المسبوق والإصلاحات الثورية المحرزة في جميع مجالات الحياة خلال 16 سنة تحت قيادة الرئيس إلهام علييف في أذربيجان. ويحيط المؤلف القراء علماً بأن أذربيجان دولة رائدة في الساحة السوفيتية السابقة لمعالم الاستقرار الاجتماعي والسياسي والقدرة التنافسية لاقتصادها، وكذلك بأهمية مشاريع الطاقة والنقل الدولية التي تنفذ بمبادرة ومشاركة بلدنا. كما يشار إلى استضافة باكو للمؤتمر الخامس لوكالات الأنباء للعالم والجمعية العامة ال16 لمنظمة وكالات الأنباء لدول أسيا والمحيط الهادي في عام 2016 برعاية الرئيس إلهام علييف وتأييد السيدة الأولى مهربان علييفا وبتنظيم مؤسسة حيدر علييف ووكالة أذرتاج على المستوى العالي.