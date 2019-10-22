رئيس اللجنة الأولمبية الدولية: رسالتنا هي خدمة السلام في العالم

باكو، 22 أكتوبر، أذرتاج

حضر رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ الجمعية العامة لرابطة اللجان الأولمبية الوطنية (ANOC).

تفيد أذرتاج استناداً إلى الموقع الرسمي للجنة الأولمبية الدولية أن توماس باخ قال في خطابه في الجمعية المنعقدة في عاصمة قطر الدوحة إنه من الضروري بذل جهود كبيرة للحفاظ على الاستقرار في العالم.

وأضاف ممثل اللجنة الأولمبية الدولية قائلاً: "إن رسالتنا هي خدمة السلام في العالم. لهذا الغرض يجب علينا إظهار التضامن وحماية الحياد السياسي واحترام حقوق بعضنا البعض ووأدعوكم إلى التضامن لوحدة الرياضة والتوحد حول الأفكار التي توحدنا ولا تفرقنا".

خاطب توماس باخ اللجان الأولمبية الوطنية لأكثر من 200 دولة وشدد على أهمية التضامن في الحركة الأولمبية الدولية. واحتج بشدة على استخدام الألعاب الأولمبية لأغراض تجارية.

وقال: "إن الألعاب الأولمبية ليست بالمرة ساحة لكسب المال وزيادة الأرباح. تهدف الألعاب الأولمبية إلى تمجيد السلام والأخوة والصداقة وتقدير قيمة الألعاب الأولمبية".

وأشار رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس إلى أنه بفضل هذه العوامل تضم المنظمة في حالياً في عضويتها 206 لجنة أولمبية وطنية والعديد من أبطال الأولمبيات والحائزين على الجوائز الأولمبية.