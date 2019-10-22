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    مكسيم شيفتشينكو: على الاتحاد الأوروبي أن يدلي بتصريحات ضد الحكومة الإسبانية بدل ما ينزعج من الاحتجاج في أذربيجان

    ٢٢.١٠.٢٠١٩ [٢٣:٣٩]

    موسكو، 22 أكتوبر، أذرتاج

    يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يدلي بتصريحات ضد الحكومة الإسبانية، بدلاً من التعبير عن قلقه بشأن مسيرة الاحتجاج في أذربيجان.

    تفيد أذرتاج أن عضو مجلس تنمية المجتمع المدني وحقوق الإنسان لدى رئيس روسيا والصحفي مكسيم شيفتشينكو قال هذا في إذاعة كومسومولسكايا برافدا.

    صرح الصحفي في تعليقه على الأحداث الجارية في برشلونة، أن هذه الأحداث تمثل تهديداً ليس لإسبانيا فقط، والاتحاد الأوروبي ككل. من المؤسف أن الاتحاد الأوروبي لم يرد على هذه الأحداث. يشعر الاتحاد الأوروبي بالقلق إزاء الاحتجاج في أذربيجان، بدلاً من الإدلاء بتصريحات واتخاذ إجراءات ضد الحكومة الإسبانية.

    استذكر مكسيم شيفتشينكو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عارض الانفصالية في منتدى "والداي"، مشيراً إلى أن روسيا لا تريد تفكك أي دولة أوروبية والانفصالية فيها.

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