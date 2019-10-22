نورييل روبيني: تعد منطقة القوقاز واحدة من أكثر المناطق نشاطاً من حيث التنمية الاقتصادية وسط التهديدات الدولية

تبليسي، 22 أكتوبر، رسلان منافوف، أذرتاج

تعد منطقة القوقاز واحدة من أكثر المناطق نشاطاً من حيث التنمية الاقتصادية وسط تهديدات دولية جديدة، مثل مخاطر حمائية وحروب تجارية والسيناريوهات الصارمة المحتملة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والمشكلات القائمة في الشرق الأوسط.

بفيد مراسل أذرتاج من العاصمة الجورجية أن البوفيسور في الاقتصاد في مدرسة ليونارد ستيرن للأعمال بجامعة نيويورك نورييل روبيني أعرب عن أفكاره هذه في تبليسي في حفل الافتتاح الرسمي لمنتدى طريق الحرير- 2019 ((“Silk Road Forum-2019” الذي نظمته الحكومة الجورجية ووزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة ووزارة الخارجية لجورجيا.

جسب كلمات نورييل روبيني أن دمج رأس المال والتنفيذ المشترك لمشاريع النقل والطاقة دوراً رئيسياً في الوقت الحاضر في تنمية الاقتصاد العالمي، وبهذا المعني، تعد جورجيا مثالاً جيداً للتعاون مع بعض الدول، بما في ذلك الدول المجاورة.

ومثل وزير النقل والاتصالات والتقنيات العالية لأذربيجان رامين غولوزاده ورئيس مجلس إدارة السكك الحديدية الأذربيجانية جاويد قربانوف ورئيس شركة النقل البحري المساهمة لبحر الخزر رؤوف ولييف وسفير أذربيجان في جورجيا دورسون حسنوف وغيرهم من الرسميين الحكوميين أذربيجان في هذا المنتدى.

ستناقش مجموعة واسعة من قضايا التجارة والذكاء الاصطناعي والنقل والطاقة في اليوم الأول للمنتدى ضمن ورشات العمل المختلفة وسيركز اليوم الثاني للحدث على وضع القطاع الخاص والفرص الاستثمارية في جورجيا.

كما سيعقد العديد من الأحداث الموازية حول القضايا الموضعية في إطار المنتدى.