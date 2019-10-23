بدء أعمال الاجتماع الوزاري لدول حركة عدم الانحياز في باكو

باكو، 23 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

بدأ أعمال الاجتماع الوزاري لدول حركة عدم الانحياز اليوم في باكو.

أفادت وكالة أذرتاج أن وزير الخارجية الأذربيجاني ألمار محمدياروف القى كلمة في الاجتماع وتحدث عن المساهمات المهمة التي قدمتها حركة عدم الانحياز في السلام الدولي وهي ثاني أكبر منظمة بعد الأمم المتحدة. وأصبحت أذربيجان في عام 2011 عضوا كامل الحقوق لدى حركة عدم الانحياز.

وأكد الوزير أن أذربيجان تتبع سياسة العدالة الاجتماعية. واقترحت أذربيجان لأول مرة إجراء منتدى شباب حركة عدم الانحياز. وأشار إلى ضرورة تعزيز التعاون في مجال أمن الطاقة والبيئة وغيرها من المجالات. لا تزال أذربيجان مركز الحوار الدولي بين الحضارات. كما قال ألمار محمدياروف إن النزاع يشكل تهديدا كبيرا للسلام الإقليمي مشيرا إلى قضية قاراباغ الجبلية (ناغورني كاراباخ) القائم بين أرمينيا وأذربيجان.