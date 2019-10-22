باكو، 22 أكتوبر، (أذرتاج). أصدر رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في الثاني والعشرين من اكتوبر قرارا جمهوريا بتعيين شاهين مصطفاييف نائبا لرئيس الوزراء وذلك استرشادا بالفقرة الخامسة من المادة 109 للدستور الاذربيجاني. كما اصدر رئيس الجمهورية قرارا بإعفاء شاهين مصطفاييف من منصب وزير الاقتصاد. ويدخل القراران حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يعين شاهين مصطفاييف نائبا لرئيس الوزراء

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