أذربيجان تصدر معظم منتجاتها إلى روسيا بين بلدان رابطة الدول المستقلة
AzerTAg.az
٢٣.١٠.٢٠١٩ [١٤:١٨]
باكو، 23 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
صدرت أذربيجان معظم منتجاتها إلى روسيا بين بلدان رابطة الدول المستقلة خلال أشهر 9 أشهر لهذا العام.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الأذربيجانية أن روسيا وأوكرانيا وكازاخستان في الثلاثة الأولى في قائمة البلدان المصدرة منتجاتها من أذربيجان خلال أشهر يناير – سبتمبر من العام الجاري. بلغت حجم الصادرات إلى روسيا 499 مليون و151 ألف دولار والى أوكرانيا 280 مليون و315 ألف دولار والى كازاخستان 18 مليونا و955 الف دولار.
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