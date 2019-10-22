الرئيس إلهام علييف يستقبل شاهين مصطفاييف بمناسبة تعيينه لمنصبه الجديد

باكو، 22 أكتوبر، (أذرتاج).

استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في الثاني والعشرين من أكتوبر شاهين مصطفاييف بمناسبة تعيينه لمنصبه الجديد كنائب رئيس الوزراء. تمنى الرئيس إلهام علييف لشاهين مصطفاييف التوفيق والنجاح في منصبه الجديد. ومن جهته أعرب شاهين مصطافييف عن خالص شكره للرئيس الاذربيجاني على هذه الثقة الكريمة مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده من اجل نمو البلد.