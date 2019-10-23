باكو، 23 أكتوبر (أذرتاج) اصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف مرسوما بشأن "توسيع وظائف وهيكل وزارة الاقتصاد". أفادت وكالة أذرتاج ان المرسوم ينص على دمج وزارة الضرائب وهيئة الدولة لشئون الممتلكات ووكالة الدولة لمكافحة الاحتكار والمراقبة على السوق الاستهلاكي الى هياكل وزارة الاقتصاد.

AZERTAG.AZ : دمج صلاحيات وزارة الضرائب وهيأة الدولة لشئون الممتلكات ووكالة الدولة لمكافحة الاحتكار والمراقبة على السوق الاستهلاكي الى وزارة الاقتصاد

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