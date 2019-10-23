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    ميكائيل جينكيز اوغلو جباروف وزيرا للاقتصاد

    ٢٣.١٠.٢٠١٩ [١٦:١١]

    باكو، 23 أكتوبر (أذرتاج).

    أصدر الرئيس الأذربيجاني مرسوما بإعفاء ميكائيل جينكيز اوغلو جباروف عن منصب وزير الضرائب.

    بمرسوم آخر عينه الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وزيرا للاقتصاد.

    AZERTAG.AZ :ميكائيل جينكيز اوغلو جباروف وزيرا للاقتصاد
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