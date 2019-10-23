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    سياسة


    الرئيس إلهام علييف يقيل رئيس الديوان الرئاسي رامز مهدييف من مصبه

    ٢٣.١٠.٢٠١٩ [١٦:٢٨]

    باكو، 23 أكتوبر (أذرتاج).

    أقال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف رئيس الديوان الرئاسي لجمهورية أذربيجان رامز مهدييف من منصبه.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يقيل رئيس الديوان الرئاسي رامز مهدييف من مصبه
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