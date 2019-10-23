قد يلغى ترخيص الحجر الصحي للاستيراد في أذربيجان
AzerTAg.az
٢٣.١٠.٢٠١٩ [١٧:٠٨]
باكو، 23 أكتوبر (أذرتاج).
قد يلغى ترخيص الحجر الصحي للاستيراد في أذربيجان. يتم مراجعة التشريع المتعلق بمراقبة الحجر الصحي.
أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالتها مفتشة الحجر الصحي خياله داداشوفا.
قالت ان ترخيص الحجر الصحي ألغي في العديد من الدول. ان القضاء على إذن الحجر الصحي في المستقبل سيسمح بدخول كل الشحن بالحرية.
حاليا ينظر رجال الأعمال مسودة الوثيقة المعدة بشأن إلغاء ترخيص الحجر الصحي. في المرحلة التالية سيتم إحالته إلى المجلس الوطني.
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