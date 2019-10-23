رئيس المجلس الوطني يحضر مؤتمر رؤساء برلمانات أوروبا

باكو، 23 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

سيقوم رئيس المجلس الوطني الأذربيجاني أوقتاي أسدوف والوفد المرافق له بزيارة إلى ستراسبورغ في الفترة ما بين 23-25 أكتوبر للمشاركة في مؤتمر رؤساء برلمانات أوروبا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي للبرلمان أن الوفد الأذربيجاني يشمل رئيس لجنة المجلس الوطني رئيس الوفد في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا صمد سيدوف والنائبين صاحبة قافاروفا وخانلار فتحييف ورئيس الإدارة البرلمانية صفاء ميرزهيف ومسؤولون آخرون.

ستناقش مواضيع "بيتنا الأوروبي العام: 70 سنة ماضية أمامنا" و"برنامج الأمم المتحدة -2030 وأهدافها في التنمية المستدامة: مساهمات البرلمانات" و"النساء في السياسة والخطب العامة: ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه البرلمانات الوطنية في مكافحة زيادة الضغوط وخطب الكراهية على النساء السياسيات؟".

كما سيعقد رئيس البرلمان عددا من الاجتماعات مع رؤساء الوفود المشاركين في المؤتمر. خلال المؤتمر، سيجري الاجتماع بين الأمناء العامين للبرلمانات. سيشارك رئيس الإدارة البرلمانية صفاء ميرزهيف في الاجتماع.