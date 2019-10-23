انتهاء مراقبة منظمة الأمن والتعاون الأوربي على خط الجبهة

باكو، 23 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

انتهت في 23 أكتوبر / تشرين الأول إجراء مراقبة في خط الجبهة الواقع بمحافظة أغدام الأذربيجانية بدون تسجيل أي خرق وذلك وفقا لصلاحية المبعوث الشخصي للرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون الأوربي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية أنه قام بالمراقبة في الجانب الأذربيجاني المساعدان الميدانيان للمبعوث الشخصي للرئيس الحالي من منظمة الأمن والتعاون الأوربي أوقنين يوفيج وسايمون تيلر.

وقام بالمراقبة في الجانب المقابل من خط الجبهة المساعدان الميدانيان للمبعوث الشخصي للرئيس الحالي من منظمة الأمن والتعاون الأوربي قينادي بتريكا وميخايل أولارو.