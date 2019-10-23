بحث التعاون بين وكالتي أذرتاج وبرناما الماليزية

باكو، 23 أكتوبر، (أذرتاج).

التقى رئيس مجلس إدارة وكالة أذرتاج الأذربيجانية السيد أصلان أصلانوف رئيس شعبة العلاقات الدولية بوكالة برناما الماليزية السيد راتشميناكان رافيتشاندران.

شهد اللقاء بحث تطوير علاقات التعاون بين أذرتاج وبرناما. وشملت المحادثات مواضيع عديدة مثل التعاون الثنائي والاتصال المتبادل في المنظمات الإعلامية الدولية وتأثير اتجاهات الاعلام المعاصر علي أنشطة وكالات الانباء. وتم توقيع اتفاقية تعاون بين الوكالتين في إطار منتدى باكو الإنساني الدولي الذي انعقد في العام 2014م. ووكالة برناما هي عضوة في اللجنة التنفيذية لمنظمة وكالات الأنباء لدول أسيا والمحيط الهادي (OANA) التي تراسها وكالة أذرتاج.

كما تم خلال اللقاء تبادل الآراء حول منتجات الوسائط المتعددة وصناعة الاخبار وتأثير شبكات التواصل الاجتماعي على نشاط وكالات الانباء. وجاء في اللقاء أن اخبار مصورة تجلب جمهور كبير من مختلف الفئات وأن وكالة أذرتاج تولي أهمية كبيرة لهذا المجال وهي تبث اخبارها المصورة منذ عام 2011. ووكالة برناما الماليزية تنوي صناعة الاخبار المصورة وجلب من خلالها مشتركين جدد. واهتم السيد راتشميناكان رافيتشاندران بتجربة وكالة أذرتاج في هذا المجال. كما تم خلال اللقاء بحث المسائل المتعلقة بتغطية اعمال القمة ال18 لمنظمة حركة عدم الانحياز المزمع اقامتها خلال الفترة 25-26 في العاصمة باكو.

وحضر اللقاء سكرتير سفارة أذربيجان لدى ماليزيا رافق رستاموف.