تصدير 2780 نوع من المنتجات خلال العام الجاري
AzerTAg.az
٢٣.١٠.٢٠١٩ [١٧:٣٠]
باكو، 23 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
صدرت أذربيجان 2780 نوع من المنتجات خلال أشهر يناير – سبتمبر من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن تكلفة عمليات التصدير في أذربيجان بلغت 14 مليارا و886 مليون و294 ألف دولار أمريكي خلال 9 أشهر.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٣.١٠.٢٠١٩ [٢١:٢٣]
٢٣.١٠.٢٠١٩ [١٧:٠٨]
٢٣.١٠.٢٠١٩ [١٦:٠٤]
٢٣.١٠.٢٠١٩ [١٤:١٨]
٢٣.١٠.٢٠١٩ [٢١:٢٠]
٢٣.١٠.٢٠١٩ [١٧:٢٧]
٢٣.١٠.٢٠١٩ [١٧:٢٥]
٢٣.١٠.٢٠١٩ [١٧:٢٠]
٢٣.١٠.٢٠١٩ [٢١:٣١]
٢٣.١٠.٢٠١٩ [٢١:٢٣]
٢٣.١٠.٢٠١٩ [١٨:٢٥]
٢٣.١٠.٢٠١٩ [١٧:٤٦]
٢٣.١٠.٢٠١٩ [١٨:١٨]
٢١.١٠.٢٠١٩ [١٤:٣٥]
١٨.١٠.٢٠١٩ [١٩:٣٧]
٢٢.١٠.٢٠١٩ [١٨:٤١]
٢١.١٠.٢٠١٩ [٢٠:٣١]
١٨.١٠.٢٠١٩ [٢٣:٠٧]
١٨.١٠.٢٠١٩ [١٩:٣٧]
٢٣.١٠.٢٠١٩ [٢١:٣١]
٢١.١٠.٢٠١٩ [١٨:١٦]
١٨.١٠.٢٠١٩ [١٨:٣٨]
١٧.١٠.٢٠١٩ [١٥:٤٤]
١٠.١٠.٢٠١٩ [٢١:٣٣]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٨:٣٩]
١١.٠٨.٢٠١٩ [١٥:٥٢]
٢٢.١٠.٢٠١٩ [١٤:٤٥]
٢١.١٠.٢٠١٩ [١٨:٢١]
٢١.١٠.٢٠١٩ [١٥:٢٤]
٢١.١٠.٢٠١٩ [١٣:٢٣]
٢٣.١٠.٢٠١٩ [١٢:٤٨]
٢٢.١٠.٢٠١٩ [١٥:٤٢]
٢١.١٠.٢٠١٩ [١٤:٢١]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك