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    اقتصاد


    تصدير 2780 نوع من المنتجات خلال العام الجاري

    ٢٣.١٠.٢٠١٩ [١٧:٣٠]

    باكو، 23 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    صدرت أذربيجان 2780 نوع من المنتجات خلال أشهر يناير – سبتمبر من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن تكلفة عمليات التصدير في أذربيجان بلغت 14 مليارا و886 مليون و294 ألف دولار أمريكي خلال 9 أشهر.

    AZERTAG.AZ :تصدير 2780 نوع من المنتجات خلال العام الجاري
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