البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي مقابل الدولار ليوم 24 أكتوبر
AzerTAg.az
٢٣.١٠.٢٠١٩ [١٧:٤٤]
باكو، 23 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لسعر صرف العملة الوطنية المانات المحدد من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 24 أكتوبر / تشرين الأول.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من 24 أكتوبر / تشرين الأول.
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