تستكمل 90 % من الأعمال في مشروع تاب

باكو، 23 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

استكملت 89.8 في المائة من الأعمال في إطار مشروع تاب، ذلك المشروع الدولي للغاز الطبيعي القاضي بنقل غاز أذربيجان الطبيعي إلى أوروبا عبر البحر الأدرياتيكي.

وأوضحت شركة "TAP AG" مشغل خط أنابيب الغاز العابر للبحر الأدرياتيكي تاب المقضي بنقل غاز أذربيجان الطبيعي إلى أوروبا أنه يتم تنظيف مئات الأمتار من الأرض كل يوم ووضع الأنابيب على طول خط الطريق وملحومة وتسقط وإعادة الطبقة الترابية.

ويذكر أنه تم تنظيف جميع من الأراضي في قسم اليونان من خط الأنابيب البالغ 550 كم. وتم لحام 547 كم من الأنابيب في هذا البلد. وقد دفن 535 كم من الأنابيب تحت الأرض.

كما تم دفن 99 في المائة من الأراضي في قسم اليونان وألبانيا من خط الأنابيب البالغ 765 كم. وتم تنظيف جميع من الأراضي في قسم ألبانيا من خط الأنابيب البالغ 215 كم وسحب جميع الأنابيب على طول الطريق. تم لحام 214 كم من الأنابيب وتم استعادة 177 كم من الأراضي.

وتعمل شركة سايبم الإيطالية التي تعهدت بتنفيذ إنشاء جزء بالغ 105 كم من خط الأنابيب يمر من خلال البحر الأدرياتيكي بميادين أنفاق مصغرة حيث تم أعمال شق طريق ومساحة مؤقتة هناك. ومقاولة تاب مشغولة حاليا بأعمال حفر حفرة لتنفيذ إنشاء نفق مصغر. ويجري تحقيق المشروع وفقا لجدول الأعمال وسيكون تاب جاهزا لاستقبال غاز أذربيجان لأول مرة من حقل شاه دنيز.

وتم تنفيذ 89 في المائة من أعمال المشروع البالغة كلفته 4.5 مليارات أورو بما فيه أعمال التصميم والهندسة المستمرة.

يذكر أنّ حفل وضع حجر الأساس لمشروع تاب أقيم في 17 مايو لعام 2016 في مدينة سالونيك اليونانية وتم تنفيذ 47 في المائة من أعمال المشروع البالغة كلفته 4.5 مليارات أورو بما فيه أعمال التصميم والهندسة المستمرة منذ عام 2009. ومن المخطط أنّ تحقق مجموعة شركات شاه دنيز أول بيع للغاز في نهاية 2018 لتركيا وجورجيا مع توقع إمداد أول غاز إلى أوروبا بعد مدة سنة في مطلع 2020. كما من المخطط لإنشاء محطات ضاغطة في المشروع مطلع العام المذكور مع تخطيط إنشاء الجزء البحري من الخط فترة 2018-2019.

هذا ويعد مشروع تاب الجزء المركب من مشروع ممر الجنوب للغاز الممتد على طول 3500 كم بهدف نقل الغاز المستخرج من حقل شاه دنيز 2 الواقع في قطاع أذربيجان في بحر الخزر إلى تركيا ومن هذا البلد إلى أوروبا استمرارٌ لمشروعي خط أنابيب جنوب القوقاز وتاناب لنقل الغاز الطبيعي الذي يستخرج من حقل شاه دنيز 2 إلى جنوب إيطاليا عبورا من خلال اليونان وألبانيا ومرورا من مياه البحر الأدرياتيكي ومنه إلى أوروبا الغربية. ومن المخطط ربط خط أنابيب تاب بخط تاناب وسينطلق من أراضي كيبوي الواقعة في حدود اليونان مع تركيا حيث سيمر خط أنابيب تاب من ذلك المكان على أراضي اليونان وألبانيا متجها إلى سواحل البحر الأدرياتيكي من الشرق إلى الغرب حتى يخرج إلى البر بمنطقة بوغليا في إيطاليا ليربط الخط هناك بشبكة نقل الغاز الإيطالية التي تشغلها شركة سنام ريتي غاز. ويعد هذا الخط واعدا جدا من حيث إمكانية إيصال غاز أذربيجان إلى الأسواق الأوروبية الكبرى مثل إيطاليا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا العظمى وسويسرا والنمسا فيما تخطط قدرة تمرير تاب في المرحلة الأولى 10 مليارات م3 سنويا مع إمكانية توسيعها إلى 20 مليار م3 في المستقبل المنظور.

ويذكر أنّ إنشاء تاب يطلب باستخدام أكثر من 53 الف أنبوب منها 32 الف أنبوب في القسم اليوناني و13 الفا في ألبانيا و8750 أنبوب في البحر الأدرياتيكي و660 أنبوب في إيطاليا بزنة عامة تصل إلى 526 طن منها 126 ألف طن في ألبانيا و323 الف طن في اليونان و72 الف طن في القسم البحري و5 الاف طن في إيطاليا.

ويشار إلى أنّ طول خط الأنابيب 878 كم منها 550 كم في اليونان و215 كم في ألبانيا و105 كم في قعر البحر الأدرياتيكي و8 كم في إيطاليا بقطر بالغ 48 بوصة برا و37 بوصة بحرا. ويمر القسم الأدنى من الخط من مستوى البحر في العمق البالغ 820 بينما يمر قسمه الأعلى البالغ 1800 في جبال ألبانيا. ويتوقع أنّ تكون تكاليف شركات أذربيجان 1.2 مليار دولار في المشروع إلى عام 2020.

وتنقسم اسهم تاب حاليا موزعة على شركات بي بي 20 في المائة وسوكار 20 في المائة وسنام سبا 20 في المائة وفلوكسيس 19 في المائة وايناجاز 16 في المائة واكسبو 5 في المائة.