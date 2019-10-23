الرئيس إلهام علييف يستقبل وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية والوفد المرافق له

باكو،23 أكتوبر، (أذرتاج).

استقبل الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في الثالث والعشرين من أكتوبر وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور محمد قرقاش والوفد المرافق له.

افاد مراسل وكالة (أذرتاج) بأن الوزير أنور قرقاش نقل للرئيس الاذربيجاني اطيب تحيات رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مشيرا الي أن رئيس الامارات يكن احتراما كبيرا للرئيس إلهام علييف. وذكر أن أذربيجان تشهد نموا سريعا بقيادة الرئيس إلهام علييف. وصرح أنور قرقاش بأنه زار أذربيجان حتى الان حوالي 120 سائح اماراتي مضيفا الي أن أذربيجان أصبحت وجهة سياحية مهمة بالنسبة للمواطنين الاماراتيين.

ومن جانبه قال الرئيس إلهام علييف إن أذربيجان والامارات العربية المتحدة دولتان صديقتان وشريكتان. واكد الرئيس الاذربيجاني أن القيادة الإماراتية تتمتع برؤية كبيرة لتطوير البلد منوها بأن الامارات العربية المتحدة حققت نموا كبيرا من حيث بناء المدن والبنية التحتية وغيرها.

وأعرب الرئيس إلهام علييف عن خالص شكره على تحيات الرئيس الاماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وطلب منه نقل اطيب تحياته وتمنياته للرئيس الاماراتي.