تدشين المجمع العسكري الجديد لحرس الحدود في قازاخ

باكو، 23 أكتوبر، أذرتاج

تتواصل الإجراءات السريعة الرامية إلى إنشاء بنية أساسية لحراسة حدود الدولة وحمايتها على طول حدود جمهورية أذربيجان مع أرمينيا عبر أراضي منطقتي قازاخ وأغستافا. سيتم بناء مراكز الحدود والمنشآت العسكرية الأخرى لحراس الحدود والتي تلبي المتطلبات الحديثة ووضعها قيد الاستفادة في وقت قصير.

أفاد المكتب الصحفي لجهاز حرس الحدود لأذرتاج أنه يوم 22 أكتوبر وضع المجمع العسكري الجديد قيد الاستفادة في أراضي فرقة "قازاخ" الخاصة لحرس الحدود.

أكد رئيس جهاز حرس الحدود الفريق الاول إيلتشين غولييغ في كلمته الملقاة بهذه المناسبة على وقوف حراس الحدود الأذربيجانية بيقظة في حماية دولتنا وحدودنا، وأن تنفيذ أوامر رئيس جمهورية أذربيجان والقائد الأعلى للقوات المسلحة إلهام علييف شرف كبير لجميع أفراد جهاز حرس الحدود وتم توفير الخدمات والظروف المعيشية للافراد على المستوى العالي برعاية القائد الأعلى في جميع الوحدات والقطعات العسكرية التابعة.

تم التأكيد خاصة على أن وضع الجزء من الحدود مع أرمينيا والعابر من مقاطعتي قازاخ وأغستافا تحت حراسة حدود الدولة هي خطوة مهمة نحو ضمان سلامة حدود الدولة، وأبلغت المعلومات حول أعمال الإنشاء والبناء المنفذة على نطاق واسع لخلق البنية التحدية للحدود، بما فيها تحصين المواقع القتالية على الحدود على الرغم من استفزازات العدو.

هنأ رئيس السلطة التنفيذية لمنطقة أغستافا نظام الدين غولييف المشارك في الحدث حراس الحدود وتمنى لهم التوفيق في خدمتهم الكريمة.

منحت الجوائز لمجموعة من الجنود الذين أظهروا نتائج عالية في الخدمة.

أشير في الكلمات الملقاة في الحدث إلى أن إقامة العلاقات بين حراس الحدود والسكان المحليين وممثلي المجتمع على أساس قوي تلعب دوراً إيجابياً في حماية حدود دولتنا، وإلى أن تطوير التعاون الوثيق مع السلطة التنفيذية وأجهزة النيابة العامة وأمن الدولة والشؤون الداخلية، والتعامل المتبادل مع الوحدات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع تساهم في زيادة تعزيز حراسة حدودنا.

ثم تفقد المشاركون المجمع العسكري الجديد. وقد أشير إلى تشكيل الخدمات على المستوى العالي وتوفير جميع الشروط لاستراحة حراس الحدود. تم بناء مباني الخدمات والمساكن والمركز الطبي وصالة الألعاب الرياضية والمباني الأمنية وخزانات المياه في المجمع العسكري.

في نهاية الفحص تناول رئيس جهاز الدولة لحرس الحدود والضيوف الغداء مع الأفراد.

خلال الزيارة، تم فحص حالة أنشطة الخدمات والقتال في المراكز الحدودية الواقعة على خط التماس.