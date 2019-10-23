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    مشاركة الوفد الأذربيجاني في المعرض الزراعي بالصين

    ٢٣.١٠.٢٠١٩ [٢١:٢٣]

    بكين، 23 أكتوبر، أذرتاج

    أقيم المعرض المخصص للتقنيات الزراعية الحديثة في مدينة يانلين لمقاطعة شنشي الصينية بتنظيم مشترك لادارة المقاطعة ومنظمة شنغهاي للتعاون .

    تفيد وكالة أذرتاج أن المعرض الذي يقام ل26 مرة سيكون منبراً ملائماً لعرض الإنجازات الجديدة في مجال الزراعة ولاسيما التكنولوجيات العالية، فضلاً عن تبادل الخبرات وإقامة شراكات جديدة. حضر الحفل الوفد برئاسة نائب وزير الزراعة إلتشين زينالوف.

    أكد إلتشين زينالوف الذي ألقى كلمة في الحدث المسمى ب"المائدة المستديرة لمنظمة شنغهاي للتعاون في موضوع نمو الزراعة الحديثة" على أن أذربيجان تولى اهمية خاصة لتطوير وتعزيز التعاون مع الصين ومنظمة شانغهاي للتعاون على حد سواء وقدم معلومات مستفيضة عن الوضع الحالي للعلاقات وآفاق نموها.

    ألقى المندوبون عن 14 دولة عضو في عائلة منظمة شنغهاي للتعاون كلمات في هذا الحدث وأبدوا أفكارهم عن التقنيات الحديثة في الزراعة والرقمنة وتعميق وتعزيز التعاون، فضلاً عن تأهيل الكوادر في هذا المجال وإنشاء مراكز لتبادل المعلومات وغيرها من القضايا.

    اطلع الوفد الأذربيجاني في إطار الزيارة على الإنجازات التي تحققت في المجال المشار إليه في منطقة العرض المسماة ب"الزراعة الذكية".

    حضر المشاركون حفل وضع حجر الأساس لمركز العرض في للتبادل والتأهيل الدوليين في مجال التكنولوجيات الزراعية، فضلاً عن افتتاح قاعدة التعاون الزراعي الدولي الحديث.

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