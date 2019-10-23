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    ثقافة


    تواصل المسابقة التي أعلنتها وكالة الدولة للسياحة

    ٢٣.١٠.٢٠١٩ [٢١:٣١]

    باكو، 23 أكتوبر، أذرتاج

    أعلنت وكالة الدولة للسياحة عن المسابقة بين ممثلي وسائل الإعلام والمصورين يوم 27 سبتمبر بمناسبة اليوم العالمي للسياحة.

    يدعم كل من مكتب السياحة الأذربيجاني ورابطة وكالات السياحة الأذربيجانية ورابطة الفنادق الأذربيجانية ورابطة المرشدين السياحيين لأذربيجان هذه المسابقة.

    أفادت وكالة الدولة للسياحة لأذرتاج أن المسابقة الجارية في موضوع "إمكانات السياحة في أذربيجان وفرص استخدامها ستشمل الفترة من 27 سبتمبر إلى 10 نوفمبر من العام الحالي.

    سيتم الإعلان عن الفائزين في القمة الوطنية للسياحة التي ستعقد في 29 نوفمبر بعد إتمام عملية المراجعة والتقييم.

    ستقدم أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية للذين يحتلون المراكز الأولى والثانية والثالثة حسب التسلسل على الفئات المعنية وسيتم منح جوائز لأصحاب المراكز الأخرى أيضاً.

    حسب شروط المسابقة، يجب أن تغطي المقالات والصور الفوتوغرافية والبرامج التلفزيونية المقدمة للمسابقة الموضوع بالكامل ويكون الموضوع حديثاً ويشمل الفترة التي يسرى مفعول المسابقة خلالها لم يقدم إلى أي مسابقة من قبل.

    يمكن الحصول على مزيد من المعلومات حول المسابقة من المنسق المسؤول لوكالة السياحة الحكومية (هاتف: 994512296043 +، فكرت تهمازوف.

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