الوزير: يتوقع تدشين 5 مجمعات زراعية وصناعية حتى نهاية العام

باكو، 23 أكتوبر، أذرتاج

يجري إنشاء 51 مجمعاً زراعياً وصناعياً ومزرعة كبيرة بتكلفة قدرها الإجمالي ب2.4 مليار مانات في 33 محافظة في البلاد. تم تخصيص 192 مليون مانات من القروض الميسرة للدولة لإنشاء 27 مجمعاً زراعياً وصناعياً ومزرعة كبيرة بإجمالي 764 مليون مانات، وفق ما صرح وزير الاقتصاد شاهين مصطفاييف بذلك لأذرتاج.

أبلغ الوزير أنه بالإضافة إلى ذلك تم منح وثائق تشجيع الاستثمار ل45 مشروعاً بقيمة 759 مليون مانات على 23 مجمعاً زراعياً وصناعياً ومزرعة كبيرة. تم توجيه حوالي 25.2 مليون مانات موفرة على وثائق تشجيع الاستثمار إلى تنفيذ المشاريع. وضعت 28 مجمعاً زراعياً وصناعياً قيد الاستفادة ومن المتوقع أن 5 أخرى ستدشن بحلول نهاية العام. عموماً، من المتوقع أن توفر 5500 فرصة للعمل الدائم في هذه المجمعات. وبالفعل وفرت 2200 وظيفة في المجمعات الزراعية والصناعية التي تم تشغيلها حديثاً. من المتوقع أن يتم تحقيق الإنتاج والمعالجة وتوفير الخدمات خلال العام المقبل بأكثر من 800 مليون مانات مع توفيق أكثر من 14 ألف وظيفة وإجراء الحسابات الأولية بعد التشغيل الكامل للمجمعات الزراعية والصناعية والمزارع الزراعية.