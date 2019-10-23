انتهاء التدريبات التكتيكية للقوات البحرية العسكرية
AzerTAg.az
٢٣.١٠.٢٠١٩ [٢٣:١٣]
باكو، 23 أكتوبر، أذرتاج
انتهت التدريبات التكتيكية البحرية في القطاع الأذربيجاني من بحر الخزر لحماية البنية التحتية للطاقة.
أكد المكتب الصحفي لوزارة الدفاع لـوكالة أذرتاج أن الغرض من التدريبات التي نفذت في معالجة المسائل للقيام بتخطيط وتنفيذ العمليات القتالية عبر القعاليات المشتركة لمجموعات السفن هو تنظيم فعاليات مشتركة لمجموعات السفن.
وقد تم إكمال مهارات القادة والأركان في الإدارة الميدانية للقوات في التدريبات وفحص استعداد مجموعات السفن لتنفيذ المهام القتالية.
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