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    مناقشان تعزيز التعاون بين أذربيجان وبنغلاديش في مجال الطاقة
    شركة سعودية تتعاون مع الجانبين الاذربيجاني والبنغلادشي في هذا المجال

    ٢٣.١٠.٢٠١٩ [٢٣:٢٠]

    باكو، 23 أكتوبر، أذتاج

    تناقشان أذربيجان وبنغلاديش آفاق تعزيز التعاون في مجال الطاقة.

    أفيد من وزارة الطاقة لأذرتاج أن وزير الطاقة برويز شهبازوف التقى بوزير الطاقة والثروة المعدنية البنغلاديشي نصر الحميد الذي يزور باكو في إطار المنتدى الدولي لميثاق الطاقة. ناقش الجانبان الوضع الحالي وآفاق تطوير العلاقات الثنائية، بما في ذلك فرص تعزيز التعاون في قطاع الطاقة.

    قال الوزير الأذربيجاني إن أذربيجان ستترأس المؤتمر الدولي لميثاق الطاقة في العام المقبل مشيراً إلى أن التعاون في إطار ميثاق الطاقة يخلق فرصاً لتنمية العلاقات بين البلدين. لعبت شركة SOCAR دوراً مهماً في التعاون في مجال الطاقة. وتمت مناقشة أهمية استخدام تجربة SOCAR في تطوير حقول النفط والغاز في بنغلاديش، وكذلك استمرار توريد المنتجات النفطية إلى بنغلاديش من قبل SOCAR Trading S.A.

    أبلغ برويز شهبازوف المعلومات عن مشاريع النفط والغاز في أذربيجان ومؤشرات التنمية في قطاع الكهرباء والإمكانات والأهداف في مجال الطاقة المتجددة.

    كما تحدث الوزير البنغلاديشي عن التنمية السريعة لقطاع الطاقة في البلاد وتطوير حقول الغاز وزيادة إنتاج الطاقة، خاصة على حساب الطاقة المتجددة. قال إن شركة “ACWA power” السعودية للطاقة التي تتعاون مع أذربيجان في الطاقة المتجددة تتعاون أيضاً مع بنغلاديش في الوقت الحاضر في مشاريع البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال والطاقة الشمسية.

    AZERTAG.AZ :مناقشان تعزيز التعاون بين أذربيجان وبنغلاديش في مجال الطاقة
    شركة سعودية تتعاون مع الجانبين الاذربيجاني والبنغلادشي في هذا المجال
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    مناقشان تعزيز التعاون بين أذربيجان وبنغلاديش في مجال الطاقة شركة سعودية تتعاون مع الجانبين الاذربيجاني والبنغلادشي في هذا المجال