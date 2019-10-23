الوزيرة: إن لم تنشأ محطات الطاقة الكهرومائية الجديدة سترتفع أسعار الكهرباء في جورجيا

تبليسي ، 23 أكتوبر، أذرتاج

إن لم تنشأ محطات الطاقة الكهرومائية الإضافية في أراضي جورجيا، فترفع الدولة رسوم الكهرباء.

أفادت وكالة أذرتاج أن وزيرة الاقتصاد والتنمية المستدامة الجورجية ناتليا تورنافا صرحت بهذا في مقابلة مع الصحفيين.

قالت الوزيرة: "إن رسوم الكهرباء لم تزد في المستقبل القريب. ومع ذلك، في السنوات القليلة القادمة، إذا لم يتم بناء محطات الطاقة الكهرومائية، سيزيد توريد الكهرباء للبلاد بشكل كبير، وسيؤدي ذلك إلى زيادة التعريفات. لأن التعريفات ستعتمد على السياسة الداخلية للدول الأخرى، وليست على حكومتنا ".

وقالت إن الحكومة تخطط مواصلة بناء محطات الطاقة الكهرومائية. بالإضافة إلى ذلك، تدرس الحكومة أيضاً إمكانية إنشاء محطات الطاقة الصغيرة دون الإضرار بالبيئة.

بحسب بيانات مشغل سوق الكهرباء الجورجي (ESCO)، تم استهلاك 8.6 مليار كيلوواط / ساعة من الكهرباء في الفترة من يناير إلى أغسطس من هذا العام. ومنها تم إنتاج 8.3 مليار كيلوواط/ ساعة في البلاد. أما الجزء المتبقي فقد استوردت جورجيا من الدول المجاورة.

ازداد الطلب على الكهرباء في جورجيا زيادة كبيرة في السنوات الأخيرة. من عام 2016 إلى عام 2018، زاد استهلاك الكهرباء بنسبة 6 %. زاد حجم الإنتاج المحلي بنسبة 5 %. ونتيجة لذلك، ازداد حجم الكهرباء التي اشترته جورجيا من الدول المجاورة ب3 أضعاف.

خطايي عزيزوف

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