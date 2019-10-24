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    اقتصاد


    انخفاض سعر النفط

    ٢٤.١٠.٢٠١٩ [١٢:٢٨]

    باكو، 24 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    يستمر هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 60.96 دولار في بورصة لندن بعد انخفاضه 0.21 دولار وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 55.61 دولار في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد انخفاضه قدر 0.36 دولار.

    AZERTAG.AZ :انخفاض سعر النفط
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