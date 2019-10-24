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    سياسة


    ارتياح اذربيجاني عراقي لمستوى العلاقات

    ٢٤.١٠.٢٠١٩ [١٣:٥‎٣]

    باكو، 24 أكتوبر، (أذرتاج).

    التقى وزير خارجية أذربيجان إلمار محمدياروف على هامش القمة الـ18 لمنظمة حركة عدم الانحياز بباكو مع وزير خارجية العراق محمد علي الحكيم.

    أفادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن المكتب الإعلامي بالخارجية الأذربيجانية بأنه أعرب الوزيران خلال اللقاء عن ارتياحهما للمستوى الحالي للعلاقات الثنائية القائمة بين أذربيجان والعراق.

    كما تحدث وزيرا البلدين عن تطور ناجح للتعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية بما فيها الاستثمارات معربين عن ثقتهما في أن تتطور العلاقات المفيدة المتبادلة أكثر فأكثر وذلك وفق مصالح كلا البلدين.

    واكد وزير الخارجية العراقي أن تبليغ القيم السامية خلال فترة رئاسة أذربيجان لمنظمة حركة عدم الانحياز سيخدم السلم والامن الدوليين متمنيا لأذربيجان مزيدا من النجاحات خلال فترة رئاستها للمنظمة.

    AZERTAG.AZ :ارتياح اذربيجاني عراقي لمستوى العلاقات
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