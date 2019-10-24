استيراد 7226 منتجات متنوعة إلى البلد
AzerTAg.az
٢٤.١٠.٢٠١٩ [١٢:٥٣]
باكو، 24 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
تم استيراد 7226 منتجات متنوعة إلى أذربيجان خلال 9 أشهر من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن تكلفة عمليات الاستيراد في أذربيجان بلغت 10 مليارات و378 مليون و8 آلاف دولار أمريكي خلال أشهر يناير – سبتمبر.
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