    • / اقتصاد

    اقتصاد


    استيراد 7226 منتجات متنوعة إلى البلد

    ٢٤.١٠.٢٠١٩ [١٢:٥‎٣]

    باكو، 24 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    تم استيراد 7226 منتجات متنوعة إلى أذربيجان خلال 9 أشهر من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن تكلفة عمليات الاستيراد في أذربيجان بلغت 10 مليارات و378 مليون و8 آلاف دولار أمريكي خلال أشهر يناير – سبتمبر.

    AZERTAG.AZ :استيراد 7226 منتجات متنوعة إلى البلد
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٤.١٠.٢٠١٩ [١٣:٣٠]
    انعقاد HR Summit Baku 2019 الدولي للموارد البشرية
    ٢٣.١٠.٢٠١٩ [٢١:٢٣]
    مشاركة الوفد الأذربيجاني في المعرض الزراعي بالصين
    ٢٣.١٠.٢٠١٩ [١٧:٣٠]
    تصدير 2780 نوع من المنتجات خلال العام الجاري
    ٢٣.١٠.٢٠١٩ [١٧:٠٨]
    قد يلغى ترخيص الحجر الصحي للاستيراد في أذربيجان
    استيراد 7226 منتجات متنوعة إلى البلد