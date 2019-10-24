وزير خارجية أذربيجان وإيران يلتقيان في باكو

باكو، 24 أكتوبر، (أذرتاج).

التقى وزير خارجية أذربيجان إلمار محمدياروف على هامش القمة الـ18 لمنظمة حركة عدم الانحياز مع وزير خارجية ايران محمد جواد ظريف.

صرح المكتب الإعلامي بالخارجية الأذربيجانية لوكالة (أذرتاج) بأنه تبادل الوزيران وجهات النظر حول المسائل المدرجة على اجندة التعاون الثنائي لعلاقات الصداقة وحسن الجوار التي تستند الي العلاقات التاريخية والدينية والثقافية المشتركة بين البلدين.

واكد الوزيران الاذربيجاني والإيراني أن الاحترام المتبادل القائم بين رئيسي البلدين يلعب دورا حاسما في العلاقات الأذربيجانية الإيرانية. وفي هذا الخصوص أعرب الوزير الإيراني عن شكره للجانب الاذربيجاني علس كرم الضيافة وحسن تنظيم القمة الـ18 لمنظمة حركة عدم الانحياز.

وجاء خلال اللقاء أن التعاون الإقليمي الثنائي ومتعدد الجوانب الذي يتطور بنجاح فيفتح إمكانيات واسعة مع الإشارة الي أن ممرات النقل الهائلة المنفذة في المنطقة بمبادرة ومشاركة أذربيجان تخلق فرص جميلة.

وناقش الجانبان في اللقاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.