باكو، 24 أكتوبر (أذرتاج). سينظم “HR Summit Baku 2019 الدولي بباكو في 15 نوفمبر برعاية جمعية HR BAKU وجمعية الموارد البشرية الأذربيجانية. أفادت وكالة أذرتاج نقلا جمعية الموارد البشرية الأذربيجانية ان قمة الموارد البشرية الدولية ستجمع تحت سقفها 700 شخص الى جانب خبراء محليين وأجانب في هذا المجال. ستناقش خلال القمة تحسين عدد العمالة ودور الموارد البشرية في إدارة التغيرات ورضا العاملين وغيرها من المواضيع الملحة.

AZERTAG.AZ : انعقاد HR Summit Baku 2019 الدولي للموارد البشرية

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