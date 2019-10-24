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    سياسة


    وزير الخارجية الاذربيجاني يلتقي مستشار الامن القومي الافغاني

    ٢٤.١٠.٢٠١٩ [١٣:٣٢]

    باكو، 24 أكتوبر، (أذرتاج).

    التقى وزير خارجية أذربيجان إلمار محمدياروف مع مستشار الامن القومي الافغاني حمدالله محب وذلك على هامش القمة الـ18 لمنظمة حركة عدم الانحياز بباكو.

    صرح المكتب الإعلامي بالخارجية الأذربيجانية لوكالة (أذرتاج) بأنه أعرب الجانبان خلال اللقاء عن ارتياحهما لما تشهده العلاقات الأذربيجانية الأفغانية من نمو.

    وقدم المسؤول الافغاني للوزير الاذربيجاني معلومات عن اخر التطورات الجارية في بلاده. وفي هذا الخصوص أكد حمدالله محب أن أفغانستان تشيد بالدعم المقدم من قبل أذربيجان لها على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف.

    وتطرق الجانبان الي مشاريع النقل والطاقة الهائلة المنفذة في المنطقة مثل لابيس – لازولي وتابي مشيرين الي أن تلك المشاريع تخدم التعاون الإقليمي.

    كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

    AZERTAG.AZ :وزير الخارجية الاذربيجاني يلتقي مستشار الامن القومي الافغاني
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