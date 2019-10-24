وصول الرئيس الإيراني إلى جمهورية أذربيجان

باكو، 24 أكتوبر (أذرتاج).

وصل الرئيس الإيراني حسن روحاني الى جمهورية أذربيجان للمشاركة في اجتماع القمة الـ18 لقادة الدول والحكومات لدول حركة عدم الانحياز.

أفادت وكالة أذرتاج انه قد اصطف حرس الشرف تكريما لمقدم الضيف الرفيع المستوى في مطار حيدر علييف الدولي المزين بأعلام كلا البلدين.

وكان في استقبال الرئيس الإيراني على ارض المطار نائب رئيس الوزراء الأذربيجاني شاهين مصطفايف ونائب وزير الخارجية نادر حسينوف وغيرهما من كبار المسئولين.