تقديم ميدالية اليوبيل الـ100 للخدمة الدبلوماسية الأذربيجانية الي وزير الدولة الاماراتي أنور قرقاش

باكو، 24 أكتوبر، (أذرتاج).

التقى وزير خارجية أذربيجان إلمار محمدياروف مع وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش وذلك على هامش القمة الـ18 لمنظمة حركة عدم الانحياز بباكو.

وصرح المكتب الإعلامي بالخارجية الأذربيجانية لوكالة (أذرتاج) بأنه في بداية اللقاء قدم الوزير محمدياروف لنظيره الاماراتي ميدالية اليوبيل الـ100 للخدمة الدبلوماسية لجمهورية أذربيجان. ومن جانبه أعرب الدكتور أنور قرقاش عن شكره الجزيل للوزير الاذربيجاني على هذه الميدالية.

وأعرب الوزيران خلال اللقاء عن ارتياحهما لما تشهده العلاقات الأذربيجانية الإماراتية من تطور ناجح.

وعبر وزير الدولة الاماراتي أنور قرقاش عن شكره للجانب الاذربيجاني علي حسن تنظيم اجتماع وزاري لدول حركة عدم الانحياز متمنيا للجانب الاذربيجاني النجاح والتوفيق بمناسبة تولي رئاسة المنظمة.

وذكر وزير الخارجية إلمار محمدياروف أن الزيارات المتبادلة الرفيعة المستوى تلعب دورا كبيرا في تطوير العلاقات بين البلدين مشيرا الي أهمية مشاركة وزير الدولة الاماراتي الدكتور أنور قرقاش في مؤتمر وزاري لدول حركة عدم الانحياز المنعقد في العاصمة باكو.

واكد الوزير أنور قرقاش أن العلاقات الثنائية بين دولة الامارات وأذربيجان تتطور بنجاح وذكر بكل الامتنان زيادة عدد السياح من الامارات العربية المتحدة الي أذربيجان من عام الي عام.

كما ناقش الوزيران الاذربيجاني والاماراتي خلال اللقاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.