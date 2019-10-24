رئيس كوبا يصل إلى جمهورية أذربيجان

باكو، 24 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

وصل رئيس جمهورية كوبا ميغيل دياز كانيل الى جمهورية أذربيجان للمشاركة في اجتماع القمة الـ18 لقادة الدول والحكومات لدول حركة عدم الانحياز.

أفادت وكالة أذرتاج انه قد اصطف حرس الشرف تكريما لمقدم الضيف الرفيع المستوى في مطار حيدر علييف الدولي المزين بأعلام كلا البلدين.

وكان في استقباله على ارض المطار نائب رئيس الوزراء الأذربيجاني علي أحمدوف ونائب وزير الخارجية نادر حسينوف وغيرهما من كبار المسئولين.