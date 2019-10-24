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    الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس هيئة رئاسة المجلس الشعبي الأعلى لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

    ٢٤.١٠.٢٠١٩ [١٥‎:٣٣]

    باكو، 24 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم رئيس هيئة رئاسة المجلس الشعبي الأعلى لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تشوي ريونغ هاي.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس هيئة رئاسة المجلس الشعبي الأعلى لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
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