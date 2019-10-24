الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس هيئة رئاسة المجلس الشعبي الأعلى لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
AzerTAg.az
٢٤.١٠.٢٠١٩ [١٥:٣٣]
باكو، 24 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم رئيس هيئة رئاسة المجلس الشعبي الأعلى لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تشوي ريونغ هاي.
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