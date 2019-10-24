وزير خارجية أذربيجان يلتقي نظيره الكوبي

باكو، 24 أكتوبر، (أذرتاج).

التقى وزير خارجية أذربيجان إلمار محمدياروف مع وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز وذلك على هامش القمة الـ18 لمنظمة حركة عدم الانحياز بباكو.

وصرح المكتب الإعلامي بالخارجية الأذربيجانية لوكالة (أذرتاج) بأنه ذكر الوزيران في اللقاء أن علاقات التعاون القائمة بين البلدين تتمتع بجذور تاريخية قديمة معربين عن ارتياحهما لما تشهده العلاقات في المرحلة الحديثة من نمو.

وتم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة تنفيذ التعاون الاقتصادي التجاري بين أذربيجان وكوبا وكذلك وجوب بذل مساعي مشتركة في إطار المبادرات العالمية. كما أكد الجانبان أن الدعم المتبادل في إطار منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ستستمر.

واستذكر الوزيران زيارات متبادلة سابقة مشيرين الي أهمية مواصلتها.

وقال وزير الخارجية الكوبي إن رئاسة أذربيجان في منظمة حركة عدم الانحياز ستكون ناجحة معربا عن ثقته في أن تتطور العلاقات الثنائية بين البلدين أكثر فأكثر.

ولفت الوزير محمدياروف الي أهمية النشاط المنسق بين منظمة حركة عدم الانحياز ومجموعة الـ77.

كما قدم الوزير محمدياروف للوزير الكوبي معلومات عن العدوان العسكري الأرميني على أذربيجان مضيفا الي أن بسبب الموقف غير البناء لأرمينيا لم يتم التوصل الي تقدم في المفاوضات حتى الان. وذكر أن هذا الموقف يخالف تماما قواعد ومبادئ القانون الدولي.

كما ناقش الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك.