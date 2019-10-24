العلاقات بين أذربيجان والسعودية تشهد نموا كبيرا

باكو، 24 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

التقى وزير الخارجية الأذربيجاني ألمار محمدياروف مع نائب وزير خارجية المملكة العربية السعودية عبد الرحمن الرسي على هامش اجتماع القمة الـ18 لقادة الدول والحكومات لدول حركة عدم الانحياز المنعقد في باكو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي للوزارة أن الطرفين اعربا عن ارتياحهما لتطور العلاقات الوثيقة بين أذربيجان والمملكة العربية السعودية. وتحدثا عن وتيرة النمو الإيجابية في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمارات والسياحة. وأشار الجانبان إلى تواصل الدعم المتبادل بين البلدين في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى. وفي الوقت نفسه، تم التأكيد على أهمية تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والإنسانية ضمن جدول منظمة الأمم المتحدة لعام 2030.

كما شدد الوزير ألمار محمدياروف على أهمية الأنشطة المنسقة بين حركة عدم الانحياز ومجموعة الـ77 وأهمية التعاون بين الجنوب والجنوب.

وأعرب الضيف عن ثقته في نجاح رئاسة أذربيجان حركة عدم الانحياز وفي زيادة تعزيز العلاقات الثنائية بين بلدينا.

كما تبادل الجانبان الآراء حول القضايا العالمية والإقليمية الأخرى ذات الاهتمام المشترك.