صادرات أذربيجان إلى بلاد رابطة الدول المستقلة تبلغ 55.5 مليون دولار خلال سبتمبر

باكو، 24 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

قال لجنة الجمارك الحكومية إن صادرات أذربيجان إلى بلاد رابطة الدول المستقلة خلال شهر سبتمبر العام الحالي بلغت 55 مليونا و563 ألف دولار.

أفادت أذرتاج عن بيان الجمارك أن قيمة المنتجات الموردة إلى أذربيجان من بلاد رابطة الدول المستقلة تصل إلى 318 مليون و411 ألف دولار.