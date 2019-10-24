تصدير نحو 7.5 ألف طن من الشحن جوا
AzerTAg.az
٢٤.١٠.٢٠١٩ [١٧:٢٢]
باكو، 24 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
بلغ حجم الصادرات جوا خلال شهر سبتمبر من العام الجاري 7509 طن.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية أن حجم الشحن المورد جوا خلال الفترة المذكورة وصل إلى 1199 طن.
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