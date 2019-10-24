باكو، 24 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج) بلغ حجم الصادرات جوا خلال شهر سبتمبر من العام الجاري 7509 طن. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية أن حجم الشحن المورد جوا خلال الفترة المذكورة وصل إلى 1199 طن.

AZERTAG.AZ : تصدير نحو 7.5 ألف طن من الشحن جوا

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