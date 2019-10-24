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    بحث علاقات التعاون بين أذربيجان والاتحاد الافريقي

    ٢٤.١٠.٢٠١٩ [١٧:٣٤]

    باكو، 24 أكتوبر، (أذرتاج).

    التقى وزير خارجية أذربيجان إلمار محمدياروف على هامش القمة الـ18 لمنظمة حركة عدم الانحياز بباكو مع مفوض الاتحاد الافريقي للشؤون السياسية السفيرة ميناتا ساماتي سيسوما.

    وصرح المكتب الإعلامي بالخارجية الأذربيجانية لوكالة (أذرتاج) بأن الوزير محمدياروف رحبت بالسفيرة ميناتا ساماتي سيسوما مقدما لها معلومات عن أولويات أذربيجان خلال فترة رئاستها لمنظمة حركة عدم الانحياز مؤكدا حرص أذربيجان علي تعميق علاقات التعاون مع الاتحاد الافريقي.

    ومن جانبها أعربت السفيرة ميناتا ساماتي سيسوما عن سعادتها بتواجدها في أذربيجان مضيفة الي أنها لمست نموا كبيرا في المجال الاقتصادي بأذربيجان. كما اشارت الي حرص الاتحاد الافريقي على الاستفادة من تجربة أذربيجان في العديد من المجالات بما فيها قطاع الخدمات العامة.

    وشهد اللقاء تبادل الآراء حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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