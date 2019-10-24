الجمارك تكشف قيمة المنتجات المصدرة إلى بلاد الاتحاد الأوروبي

باكو، 24 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

صدرت من أذربيجان خلال شهر سبتمبر إلى البلاد الأعضاء لدى الاتحاد الأوروبي منتجات بلغت قيمتها 596 مليون و410 ألف دولار.

أفادت أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية أن قيمة المنتجات المصدرة من البلدان الأعضاء للاتحاد الأوروبي إلى أذربيجان في الشهر الماضي بلغت 169 مليون و660 ألف دولار.