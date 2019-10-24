انعقاد أعمال قمة شباب حركة عدم الانحياز في باكو

باكو، 24 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

عقدت اليوم قمة شباب حركة عدم الانحياز في باكو.

أفادت وكالة أذرتاج أن نائب وزير الخارجية الأذربيجاني راميز حسنوف ألقى كلمة في القمة وقدم للمشاركين معلومات مفصلة عن أعمال القمة. اعلن راميز حسنوف أن حركة عدم الانحياز ثاني أكبر منظمة سياسية دولية بعد الأمم المتحدة تتوفر منصة واسعة وشاملة للمشاورات السياسية والتعاون العملي.

قال وزير الشباب والرياضة الأذربيجاني آزاد رحيموف إن أذربيجان اقترحت لأول مرة إجراء قمة شباب حركة عدم الانحياز. تم تأسيس أربع منصات دولية للشباب في باكو خلال السنوات الـ15 الماضية.

قد استضافت باكو المؤتمرات الرفيعة المستوى مثل "الشباب من أجل تحالف الحضارات" في عام 2007 و"اشكال مختلفة من كراهية الإسلام وكراهية الأجانب: تأثيرها على الشباب ونشاط الشباب في منعها" في عام 2008 و"المؤتمر الأول لحركة الشباب الدولية من أجل تحالف الحضارات للأمم المتحدة" في عام 2011 و"مؤتمر ومهرجان الشباب الدولي الأول "طريق الحرير الكبير" في عام 2012 و"المنتدى العالمي الأول لسياسة الشباب" في عام 2014 و"المؤتمر الكشفي العالمي" في عام 2017 وقبل 10 أيام "الجمعية العامة الأولى لمنصة الشباب لمجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية". وقدمت أذربيجان مساهمة كبيرة في تطوير حركة الشباب الدولية.