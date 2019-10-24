حجم التبادل التجاري في أذربيجان 2.3 مليار دولار خلال الشهر الماضي

باكو، 24 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

وصل حجم التبادل التجاري في أذربيجان خلال شهر سبتمبر من العام الحالي إلى مليارين و342 مليون و467 ألف دولار.

أفادت أذرتاج عن بيان هيئة الجمارك الحكومية أن 96 مليون و80 ألف دولار من الحجم العام للتبادل التجاري من حصة التوريد ومليار و346 مليون و388 ألف دولار من حصة التصدير.