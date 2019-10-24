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    سياسة


    وصول الرئيس الفنزويلي إلى جمهورية أذربيجان

    ٢٤.١٠.٢٠١٩ [١٩:٠٥‎]

    باكو، 24 أكتوبر (أذرتاج).

    وصل الرئيس الفنزويلي ميكولاس مادورو الى جمهورية أذربيجان للمشاركة في اجتماع القمة الـ18 لقادة الدول والحكومات لدول حركة عدم الانحياز.

    أفادت وكالة أذرتاج انه قد اصطف حرس الشرف تكريما لمقدم الضيف الرفيع المستوى في مطار حيدر علييف الدولي المزين بأعلام كلا البلدين.

    وكان في استقبال الرئيس الفنزويلي على ارض المطار نائب رئيس الوزراء الأذربيجاني علي احمدوف ونائب وزير الخارجية نادر حسينوف وغيرهما من كبار المسئولين.

    AZERTAG.AZ :وصول الرئيس الفنزويلي إلى جمهورية أذربيجان
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